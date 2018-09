/PRESENTAZIONE LIBRO + Letture//

12 Ottobre ore 18:00



Camera 79 Art Gallery

è lieta di invitarvi alla presentazione del libro



"TIN HINAN REGINA DEL DESERTO IMMIGRATA"

testo teatrale di Daniela Igliozzi

In presenza dell'autrice.



PRESENTAZIONE DEL LIBRO E LETTURE TEATRALI



Ingresso gratuito



IL TESTO:

Ispirato al mito di Medea, nonché alla Norma di Bellini, il libro racconta la storia di una profuga del deserto dei Tuareg – popolo ancora oggi retto dalle donne, amate e rispettate – che raggiunge in modo drammatico le nostre coste insieme al suo amato, ai due figli, alla sua governante.



La nota introduttiva al testo è di Giancarlo Sammartano.



L'AUTRICE:

Daniela Igliozzi, Attrice di Teatro, Cinema, Tv, Radio, Doppiaggio, diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Scrittrice, Drammaturga. Fa parte del Cendic - Centro drammaturghi italiani contemporanei. Per il Cendic organizza e cura annualmente "Festa alle Donne" contro il femminicidio. Attualmente si dedica alla pittura e alla calcografia d’arte, alla scrittura di testi per il teatro e di romanzi.



Link evento Fb

www.facebook.com/events/319913125441823/



www.camera79artgallery.com



Vicolo del Bologna, 79 - Trastevere

Roma