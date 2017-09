Timbri e mondo Maker: CHIC arriva a Explora

Arriva il 1° ottobre a Explora CHIC, Cultural Hybridation in Common, progetto cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea e patrocinato da Regione Lazio e Roma Capitale- Assessorato Roma Semplice: una giornata dedicata a bambini e famiglie con tanti laboratori dedicati per conoscere e celebrare la creatività scoprendo l’arte del timbro.

Dopo il successo dell’incontro tenutosi a Explora dal 10 al 12 Luglio, al quale hanno partecipato artisti, designer e fablab manager da Italia, Francia, Belgio e Lettonia, a Explora è il momento di un grande evento con attività gratuite all’aperto, per riscoprire antiche tradizioni attraverso laboratori di making e workshop il team di Explora e gli artisti MOOK.



L’evento a Explora si svolge dalle 10.00 alle 19.00: oltre 150 bambini potranno così partecipare a 5 diversi workshop, offerti negli spazi verdi di Explora e nello spazio riservato di Officina in Cucina:



2 workshop su prenotazione:

Dallo stencil al timbro (3-5 anni) e Dalle forme al timbro (6-11 anni) per realizzare originali creazioni avvicinandosi alla tecnica di produzione del timbro, dall’ideazione alla costruzione su linoleum attraverso l’incisione con un pantografo;

2 postazioni a fruizione libera:

Timbri a colori (3-5 anni) e Crea il tuo timbro (6-11 anni), per divertirsi con colori e timbri in modo giocoso e creativo attraverso l’uso di diversi supporti;

1 laboratorio in Officina in Cucina su prenotazione:

Dolci timbri (5-11 anni), per creare colorati cake pops da gustare con gli amici.



Unisciti al mondo del maker design e scopri come rendere cool la tua creatività!



CHIC Cultural Hybridation in Common è un progetto europeo coordinato da Communauté D’agglomération Plaine Commune (Francia), sull’arte tradizionale dei timbri e delle tecniche artigianali.

Partner del progetto, insieme a Explora, la Cité de l’architecture et du patrimoine di Parigi, l’ Open Fab di Bruxelles, il Dipartimento di Cultura di Liepaja in Lettonia, l’associazione Minga di Saint Denis, e l’Associació Cultural Conservas di Barcellona.



Il progetto è cofinanziato dal programma Europa Creativa dell’Unione Europea.





Informazioni

Explora, il Museo dei Bambini di Roma, Via Flaminia 82-86, Roma

1 ottobre 2017, dalle ore 10.00 alle ore 19.00.

Orari e prenotazioni dal sito www.mdbr.it/chic/