Timber Timbre Live @Monk

I Timber Timbre saranno in concerto il 30 settembre al Monk - Circolo Arci di Roma.

Timber Timbre è la creatura del compositore e musicista canadese Taylor Kirk, giunta alla ribalta grazie ai precedenti acclamati album "Creep on Creepin’on" e "Hot Dreams", e all’inserimento di diversi brani nelle colonne sonore di serie cult come Walking Dead e Breaking Bad, torna in Italia per presentare l’ultimo album ‘Sincerely, Future Pollution’ pubblicato il 7 aprile via City Slang e anticipato dai bellissimi singoli ‘Sewer Blues’, ‘Velvet Gloves & Spite’ e ‘Grifting’.

Il nuovo “Sincerely, Future Pollution” è un album sospeso tra sogno e realtà, che ci conduce con atmosfere inquietanti in uno spazio senza tempo in cui la tradizione americana del passato viene costantemente citata e reinterpretata.

INGRESSO RISERVATO AI SOCI

Biglietti in prevendita sul circuito Do It Yourself: www.diyticket.it