AVE TIKI, Hawaiian Party al The Court

Domenica 22 Settembre a partire dalle ore 19.00, The Court vi invita a partecipare all’AVE TIKI Hawaiian Party per salutare insieme l'estate e dare il via ad una nuova stagione di eventi. Immersi in una magica atmosfera con vista esclusiva sul Colosseo, la serata in stile Tiki si ispira alle atmosfere hawaiane, polinesiane degli anni ’50 ed è un’occasione unica per gustare ottimi drink e tapas dal sapore esotico.

L'evento hawaiiano

L’evento prevede la collaborazione di Bacardi nonché la partecipazione di uno special guest Malcom Gosling, titolare dell'azienda Gosling's distribuita da Pallini. Saranno presenti anche noti protagonisti del beverage internazionale, che prenderanno parte al Roma Bar Show, il primo evento italiano di importanza internazionale che unisce il mondo del beverage e della mixology.



AVE TIKI Hawaiian Party si svolgerà nell’ambiente elegante e raffinato del THE COURT di Palazzo Manfredi, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio TIKI BAR, tra collane di fiori tropicali, ukulele in sottofondo, camicie colorate e frutta esotica.

La drink list, realizzata esclusivamente per questo evento dall’avanguardistico Bar Manager Matteo Zed, propone cocktail esotici serviti nelle caratteristiche Tiki Mug tra cui il Mai Tai versione originale 1944 (Bacardi 4, Gosling 151, Succo di lime, Dry Orange Curacao, Orzata Pallini), la Pina Colada (Bacardi 4, Crema di Cocco, succo di lime e succo fresco di ananas), Batida De Cocco servito in un cocco giovane sfruttando il suo naturale latte (Bacardi 4, Sugar Syruo, Coconut Milk) ed infine il Dark & Stormy (Goslim Rum, succo fresco di limone e Jamaican Ginger Beer) una ricetta tanto semplice quanto potente, fresca e dissetante che esprime tutto il carattere e il sapore delle spiagge e dei mari delle Bermuda.

Costo > 20 euro per persona (1 drink con abbinamento exotic food )

Tiki Dress Code