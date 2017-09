Tiger & Woods: il duo elettronico: all'Ex Dogana

Quale miglior modo per festeggiare il ritorno dalle vacanze se non insieme agli alfieri della disco Tiger and Woods? Da alcuni anni Tiger and Woods è diventato un progetto dal successo planetario e dalla caratura artistica straordinaria.

Un vessillo di cui l’Italia – e Roma in particolare – può ben vantarsi, nonostante il duo elettronico si sia svelato nella propria identità soltanto da poco tempo.

Valerio Del Prete e Marco Passarani, ovvero uno dei pionieri assoluti della techno in Italia sono i creatori di un progetto musicale che li ha portati da Roma al successo internazionale, a dimostrazione di come la musica – specie nelle svariate forme dell’elettronica – non abbia bisogno di steccati nazionali e di personalizzazione eccessiva.



L-EKTRICA FT.TIGER & WOODS

Dalle 23:55 alle 6:00

Tiger and Woods

Andrea Esu & Fabrice