L’house e la nu disco dei Tiger and Woods al Goa Club

Venerdì 3 marzo Touch The Woods porta al Goa Club di Roma uno dei progetti più affermati della musica elettronica italiana: Tiger & Woods, back two back, composto dal leggendario Marco Passarani e Valerio Del Prete. A introdurre la serata sarà il set dei resident deejay Marco G. & Mr. Kite. Per anni Tiger & Woods si sono presentati sulla scena solo con l'iconografica immagine di un leopardo. Questo alone di mistero, unito a una spiccata attitudine clubbling e un sound immediatamente riconoscibile, li ha fatti diventare rapidamente una delle realtà più richieste della scena electro e nu-disco internazionale. Per l'occasione presenteranno la loro ultima fatica discografica "On The Green Again" uscito lo scorso novembre. L'album, che continua a percorrere le coordinate della disco boogie extravaganza dell'esordio, è stato accolto positivamente da pubblico e magazine specializzati, grazie alla frizzante combinazione tra elettronica e italo-disco, house e funky. BIGLIETTI: 10-15 euro INFORMAZIONI: 06 5748277 http://www.touchthewood.it/ http://www.goaclub.com/ https://www.facebook.com/touchthewood2007 https://www.instagram.com/touchthewood/