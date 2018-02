Ti Taggo o non ti taggo? L'amore ai tempi di Facebook

Sabato 17 Febbraio ore 21:00

Ti Taggo o non Ti Taggo testo e regia di Maria Elisa Barontini, con Alessandro Giova e Maria Elisa Barontini



Che cosa sarebbe successo se le più celebri coppie della storia avessero avuto Facebook a loro disposizione? Leopardi avrebbe mai trovato il coraggio di chiedere l’amicizia a Silvia? E Lancillotto e Ginevra sarebbero riusciti a mantenere segrete le loro peccaminose chat? Un tuffo nel passato per scoprire come Facebook avrebbe cambiato il loro destino! L’esattezza dei riferimenti storici e letterari rende lo spettacolo ancora più divertente, dando vita ad un più forte e netto contrasto con l’anacronistico Facebook.



Per Info e Prenotazioni: 329.2922974