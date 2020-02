Ti sento! non essere sordo alle emozioni, la mostra a Tevere Art Gallery

Ti sento! Non essere sordo alle emozioni

Mostra collettiva a cura di Francesca Masiero



16 febbraio 2020 ore 19.30

TAG – Tevere Art Gallery



La mostra collettiva Ti sento! Non essere sordo alle emozioni, curata da Francesca Masiero è un progetto poli-artistico bi-culturale che intende mettere a confronto il mondo dei sordi e quello degli udenti, scoprendo l’enorme potenziale comunicativo della LIS, la Lingua dei Segni Italiana, fatta di espressioni emotive e concrete gestualità.



Gli artisti, sordi e udenti, coinvolti nella mostra sono Alessandro Arrigo, Re Barbus, The Silent Beat, Marco Capellacci, Marco Verni, Cristina Eidel, Konstantinos Papaioannou e Gina Scanzani. Attraverso la sperimentazione di grafiche, collage, illustrazioni e fotografie, racconteranno il silenzio e la mancanza di suono, mettendo in discussione certezze acquisite e aiuteranno a comprendere meglio il valore e il significato più profondo della parola e della comunicazione con l’altro.



Scoprire il mondo di chi non sente aiuta a riflettere criticamente su come, cosa e soprattutto quanto sentiamo. Allo stesso modo comunicare implica la capacità di ascoltare il proprio interlocutore a livello uditivo e soprattutto emotivo.



L’evento sarà patrocinato da Movimento LIS SUBITO, ISSR – Istituto Statale Sordi Di Roma, Gruppo Silis, Cooperativa Le Farfalle, Crei – Interpreti Lis, Atelier del Granaio, Anabasi.



Durata della mostra:

Dal 16 al 19 febbraio 2020

Orari: dal 17 al 19 febbraio 2020

h. 17.00 – h. 19.00



Curatrice: Francesca Masiero

fra.mas92@gmail.com



TAG – Tevere Art Gallery

Via di Santa Passera, 25 – Roma

info@tevereartgallery.net

www.tevereartgallery.net