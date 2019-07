Ti porto con me - Umanità dal mondo

Nell'ambito di Letture d'Estate, venerdì 12 luglio 2019 dalle 17,30 fino alle 23, i Giardini di Castel Sant'Angelo apriranno le porte a una serata di Arte e Solidarietà, con musica, danza, poesia e tante storie da condividere. L'evento, promosso dalla Rete Locale per i diritti, l’accoglienza e l’integrazione dei rifugiati e migranti, comprende varie organizzazioni non-profit attive sul territorio.

Una manifestazione per creare bellezza ed allegria, ma - soprattutto - per rilanciare un messaggio importante: i diritti sono un bene prezioso per l'Umanità, da difendere e tutelare insieme. Attori e attrici provenienti dal cinema e dal teatro, cantautori, musicisti, speaker radiofonici e giovani migranti si uniranno con le proprie competenze, per illuminare questa iniziativa. Il pomeriggio si aprirà con attività dedicate ai bambini (4 - 6 anni) e ragazzi (dai 13 anni), che con letture e laboratori impareranno a capire il tema della migrazione attraverso una storia di amicizia e accoglienza. Al termine di questo momento didattico, entrerà in scena la musica con le percussioni e i rapper di CivicoZero. Si proseguirà con due sessioni introdotte e moderate da Francesca Lagorio, giornalista del TG3: “Storie di coraggio: viaggio e rinascita” raccontate dalle voci dei migranti e intervallate dallo swing della Lindy Hop Performance e da Ismaila Mbaye con canti e musiche dal Senegal.

Nella seconda parte della serata, dalle 20,20, Emiliano Rubbi e Luigi Vespasiani di Radio Rock condurranno un reading di poesie, durante il quale, attori professionisti come Paola Minaccioni, Chiara de Bonis, Daniele Paoloni e Andrea Vasone interpreteranno, in lingua italiana, i testi scritti da ragazze e ragazzi migranti nella loro lingua madre, accompagnati da Manuel de Petris al violino. Dalle 21.20 il palco sarà animato dalle incursioni di Bussoletti, cantautore e speaker radiofonico e dalle 21.40 da una conversazione con Dawood Yousefi, una storia, la sua, iniziata diciassette anni fa in Afghanistan, dove viveva insieme alla sua famiglia nella città di Daykondi, fino ad arrivare al Festival di Locarno dove ha recitato nel film “Sembra mio figlio”, della regista italiana Costanza Quatriglio.

Alle 21,55 ci sarà per il pubblico un videomessaggio dell’europarlamentare Dott. Pietro Bartolo: Storie di coraggio: viaggio e rinascita raccontati dalla voce di chi accoglie" e per concludere, dalle 22.15, ancora spazio alla musica con Filippo Gatti, cantautore, e Songs for two ( Awa Ly - voce

e Valerio Guaraldi - chitarra).

Presente un’ area food con il ristorante multietnico Gustamundo.

Associazioni aderenti:

Amnesty Lazio

ASCS - Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo

Baobab Experience

CivicoZero

Comunità di Sant'Egidio

EMERGENCY

Gustamundo

Ius & Nomos

Libera Contro le Mafie

Liberi Nantes

Medici Senza Frontiere - Gruppo di Roma

Piuculture

Prime Italia

Refugees Welcome Italia

Rete Scuolemigranti

Info:

Ingresso gratuito

Giardini di Castel S. Angelo, lato Palazzaccio - Corte di Cassazione.

Evento Fb: https://www.facebook.com/events/1294720874013208/