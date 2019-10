Ti farò felice, la commedia napoletana al Teatro Due

Se ti dicessero che al tuo migliore amico restano pochi mesi di vita, che cosa saresti disposto a fare per rendere belli e sereni i suoi ultimi giorni!?



TI FARÒ FELICE è una commedia napoletana dove bene e male, amore e invidia, equivoci e un pizzico di cattiveria si incontrano dando vita ad una storia che vi farà divertire già dai primi minuti. Gennaro (Paolo Ziccardi), single e benestante, ospita in casa sua, in cambio delle pulizie domestiche, il suo miglior amico Pasquale (Salvatore Mayol). Quest’ultimo così burlone quanto pasticcione passa per una serie di equivoci per gravemente malato.

Gennaro, fortemente colpito dalla malasorte toccata all'amico, per semplificargli la vita assume Jasmine (Francesca Piersante), una esuberante donna delle pulizie. Il tutto è condito dalla presenza invadente ma risolutiva di Romilda (Luana Morelli) sorella di Gennaro, segretamente innamorata di Pasquale. Esilaranti gags si susseguono senza tregua, dando vita ad uno spettacolo effervescente scritto da Paolo Ziccardi e diretto da Lucia Radicchi, dove il pubblico potrà rispecchiarsi nella quotidianità dei personaggi fino ad innamorarsi di loro nel bene e ... nel male.



Da Venerdì 18 a Domenica 20 Ottobre 2019

Teatro Due

Vicolo dei Due Macelli 37, Roma

Info e prenotazioni: 329 653 3205 compagnia.ladridisogni@gmail.com