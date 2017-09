Three Of The Road sulla Terrazza La Grande Bellezza

Sulla terrazza La Grande Bellezza, l’ultimo appuntamento di musica live del mese di settembre è affidato all’esibizione di un magnifico trio che propone un repertorio prevalentemente incentrato sul genere soul music, nato dalla fusione delle sonorità del jazz e del gospel e reso immortale da mitici interpreti americani, quali Aretha Franklin e Ray Charles.

Il 29 settembre, quindi, con inizio alle ore 20.00 alle ore 22.00, i Three off the road intratterranno il pubblico – che già si annuncia numeroso e qualificato – con rielaborazioni ed arrangiamenti molto originali e gradevoli di tanti pezzi famosi. I “Tre fuori dalla strada”, con la loro bravura e la loro spiccata capacità di emozionarsi e di emozionare, sono ottimi musicisti che la strada l’hanno trovata, eccome!

La calda voce di Gabriella Curlante, il sax ammiccante di Daniele Manciocchi e la magica chitarra di Alfredo Bochicchio renderanno la serata certamente molto speciale e la inseriranno a pieno titolo fra gli eventi più significativi dell’intero programma di musica live sviluppato nella cornice della nostra leggendaria location.

Come sempre, l’ingresso è libero.

Per gustare le leccornie proposte dal buffet e dissetarsi con un drink di alta qualità basta farsi carico di un prezzo veramente molto contenuto...€ 20.00.

Dalle 22.00 in poi è comunque possibile usufruire di tutti i servizi del nostro magnifico lounge bar fino alle ore 24.00.

Vieni anche tu! Ti aspettiamo!