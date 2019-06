Thomas Noone Dance "After the party"

"After the party" un'anteprima del coreografo spagnolo Thomas Noone che crea questo "duetto per un danzatore" tornando sulla scena come interprete dopo lungo tempo. In esclusiva il 1 luglio alle ore 21.00 al Teatro Biblioteca Quarticciolo!



La performance sarà anticipata da un incontro alle ore 19.00 a cura di Casa dello Spettatore nel foyer del Teatro.

"After the party" di e con Thomas Noone|Es in anteprima nazionale l'1 luglio al Teatro Biblioteca Quarticciolo apre la sezione indoor del Festival Fuori Programma 2019.

"Un uomo è crollato su una sedia con un sovraccarico sensoriale derivante da una miriade di conversazioni che ora si fondono in una sola. Cerca di setacciare ciò che era importante da ciò che era frivolo, ricordando il bene e reinventando il male.

L'inaspettata apparizione del suo alter ego avvia un dialogo intenso e assurdo, verità, bugie e sogni espressi attraverso il movimento e un pupazzo un po' ribelle."

Thomas Noone.