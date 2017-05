Thomas Dybdahl live al Quirinetta

Il cantautore norvegese Thomas Dybdahl arriva in Italia per presentare il nuovo album "The Great Plains" e sceglie uno dei locali più seguiti della capitale. L'appuntamento è per mercoledì 24 maggio 2017 al Quirinetta Social Bar di Roma, Via Marco Minghetti 5. Dopo l'esperienza con i Quadraphonics, Thomas Dybdahl esordisce come solista nel 2000n con l'EP "Bird" e due anni più tardi ottiene ottimi riscontri in patria col primo album "…That Great October Sound" (Checkpoint Charlie Audio Productions), che raggiunge l'ottava posizione della classifica album norvegese e si rivela essere il primo di una lunga serie di successi. Dybdahl interrompe momentaneamente la sua carriera solista per prestare la propria voce ai due album del supergruppo norvegese The National Bank, "The National Bank" (2004) e "Come On Over To The Other Side" (2008), anch'essi in cima alle chart. Prevendite: booking.viteculture.com. Biglietti 10 euro Info: 06 6992 5616