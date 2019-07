This is Now, collettiva di artisti

Press Release This is Now

Via Raffaele Cadorna 28, Roma

16 – 31 luglio 2019

Preview: 16 luglio dalle 17 alle 19



‘This is Now’ Roma dal 16 luglio presso Rossocinabro saranno visibili le opere di 35 artisti da tutto il mondo che hanno un grande impatto sul linguaggio visivo di oggi. La mostra dal titolo "This is Now" per indicare la rilevanza che rappresentano nel nostro tempo attuale. Tutti sono esperti nei loro rispettivi campi creativi e questi artisti hanno messo in rilievo con le loro opere le direzioni e le tendenze future. La mostra comprende pittura e fotografia. È invitato a partecipare qualsiasi appassionato di arte che ami le opere che stimolano la riflessione.



A cura di Cristina Madini

In mostra: Marco Azario, Brian Avadka Colez, Carol Carpenter, Claracarat, Woon Hyoung Choi, Wendy Cohen, Benny De Grove, Cees Dert, Robert Doesburg, Jochen Dreckmann, Onno Dröge, Judith Filipich, Juliet James, Danny Johananoff, Marta Kisiliczyk, Kinga Lapot- Dzierwa, Rosana Largo Rodríguez, Candelaria Magliano, Gerlinde Marktl, Betsie Miller-Kusz, Elvio Miressi, Simone Monney, Makotu Nakagawa, Ana Nobre, Mehdi Oveisi, Irena Procházková, Fábio Salun, Sandra Schawalder, SirK, Sroka, Annette Elizabeth Sykes, Petra Tiemann, Vanessa Elaine, Irina Volova, Anna Wode



Img guida: I passi di Gabriela, scatto diretto per la fotografia digitale, Canson Infinity Baryta 310 gr paper, 2010 - Candelaria Magliano

Sul rossocinabro.com troverete gli approfondimenti su ogni singolo artista

Per informazioni, contattare Giuseppe Barbolla allo 06 60658125 o rossocinabro@gmail.com

https://www.rossocinabro.com/exhibitions/exhibitions_2019/184_this_is_now.htm