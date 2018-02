Dai Daft Punk ai Prodigy: c'è This is Electro - We love 00s

Capita spesso di pensare agli anni 2000 come a l’altro ieri, un tempo prossimo a quello che stiamo vivendo. Sono passati ben 18 anni.

Il 2 marzo all'Ex Dogana appuntamento con il genere nato negli anni zero, quando fare musica davanti al computer era un atto rock & roll, in quel futuro che si realizzerà in fretta, partendo proprio dai primi anni 2000.

Dance all night long with: Justice / Daft Punk / LCD Soundsystem / Chemical Brothers / Prodigy / Mr.Oizo / Phoenix / Fatboy Slim / Sebastian / Alex Gopher / Underworld / Groove Armada / Tiga / Brodinski / Basement Jaxx / Vitalic / Cassius / Busy P / Digitalism / The Bloody Beetroots / Crookers / Breakbot / Faithless / Peaches / Miss Kittin / Fischerspooner / Boys Noize / Benny Benassa / Hot Chip / Metro Area / Air / Simian Mobile Disco e molti altri...

Entry con accesso full areas:

7€ fino alle 00.30. Dopo: 10€.

Parcheggio interno gratuito.



c/o Ex Dogana

via dello Scalo San Lorenzo, 10