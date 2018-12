Think like a Photon: installazione olografica di Dora Tass

Nel nuovo spazio Om The Spot la mostra "Think like a Photon” (dal 22 dicembre 2018 fino al 30 gennaio 2019), firmata Dora Tass con la partecipazione di Seth Riskin, artisti internazionali, rispettivamente provenienti dal Light Foundry Lab. di Santa Fe (USA) e dal MIT - Massachussets Institute of Technology (USA).

Nell’installazione olografica di Dora Tass, la luce è il medium estetico e comprende l’intero corpus di ologrammi realizzati negli ultimi anni di ricerca.

L’artista recupera gli oggetti vintage della trasmissione della cultura (macchina per scrivere, telefono, manifesti, lettere e parole). Gli oggetti rimossi dall'oblio del tempo e

sublimati dalla luce olografica, sono reperti antropologici inscritti nella memoria di un’archeologia del futuro - processo di smaterializzazione della comunicazione, dal

secolo dei “lumi” a quello del “fotone”.

La performance di Seth Riskin, invece, vede l’applicazione al suo corpo di un impianto di luci ad alta definizione, con lo scopo di manipolare la percezione dello spazio

circostante grazie al suo movimento.