Think Green party a Casetta Rossa. Domenica 7 maggio una grande festa per piccoli e grandi a sostegno della Think Green e del Think Green Ecofestival. Si parte dalle 16.30 con un pomeriggio all'insegna del gioco, della lettura e del divertimento con diverse iniziative per i bambini dai 0 ai 10 anni: letture animate, bio merenda e baby dance, col sostegno della libreria Eco di fata, il gruppo Balenottere di Moby Dick e Sonia della Think green.



Per i genitori dei figli impegnati con i nostri laboratori, ma anche per tutti gli altri interessati, dalle 17.30 alle 18.30 ci sarà un incontro a tema: Piante da interno antinquinamento.



Dalle 19.00 inizia il Guerrilla Groovy listening con Youngun dj set "Oldies but Goldies" .