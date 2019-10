Think Green Eco Festival all'Ex Cartiera

Torna a Roma la settima edizione del Think green eco festival, la manifestazione nata con lo scopo di sostenere e promuovere la cultura ambientale. Organizzata dall’associazione Think green factory diretta da Francesca Cencetti, l’iniziativa si svolgerà il 26 e 27 ottobre 2019 negli spazi all’aperto e al chiuso dell’ex Cartiera latina, sede dell’Ente regionale parco Appia Antica, sulla via Appia Antica, a ridosso delle Catacombe di San Callisto e Porta Sebastiano. L’iniziativa promuove la mobilità sostenibile, sono organizzate infatti, in collaborazione con associazioni territoriali, alcune biciclettate che da diversi punti limitrofi partono per raggiungere il festival

In programma anche quattro BIKE BUS per raggiungere il festival in maniera sostenibile (ai partecipanti del gruppo in regalo una merenda offerta dal partner Natura si): uno partirà dal parco della Caffarella in collaborazione Con l’ass.ne Gazebike; uno dal quartiere Roma 70 grazie alla collaborazione con l’ass.ne Nessun Dorma; uno da Garbatella in collaborazione con la Casetta Rossa; uno dal quartiere San Paolo.

Market workshop, laboratori per bambini, incontri, bioristoro, benessere e spettacoli. Il festival, ad ingresso gratuito, ha il patrocinio del Municipio VIII e prevede un programma articolato: numerosi i laboratori creativi e di educazione ambientale ( la maggior parte a pagamento) rivolti ai bambini realizzati grazie al supporto di associazioni. Per gli adulti sono in programma workshop legati alla nutrizione consapevole, all’autoproduzione.

Non mancherà la sezione benessere, con dimostrazioni di yoga, erbe naturali e naturopatia. Nell’area incontri, si tratteranno diversi temi tra cui: spreco alimentare, agricoltura e consumo, la canapa nel consumo alimentare e i diversi usi dell’aloe. Nel corso della manifestazione sarà presente un mercato di prodotti artigianali, il punto bioristoro a cura della cooperativa Agricoltura Capodarco e lo stand di libri dove si potranno acquistare i titoli della casa editrice partner “Terra Nuova edizioni” e di alcune librerie per bambini.