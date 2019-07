Théo Ceccaldi, la nuova perla del jazz francese a Palestrina

Al Museo Nazionale Archeologico e il Santuario della Fortuna Primigenia di Palestrina, il prossimo 26 luglio arriva Théo Ceccaldi Trio "Django". Una prima nazionale con Théo Ceccaldi al violino, Thibault Cellier al contrabbasso e Guillaume Aknine alla chitarra.

Ceccaldi è la nuova perla del jazz francese, tanto che il critico Michel Contat ha scritto: "Théo Ceccaldi suona il violino con una maestria che rinnova ciò che pensavamo lo strumento potesse fare!". Con ONJ di Olivier Benoit, in trio, in duo con Roberto Negro, con il trio Django, con il Tricollectif, in Francia e in Europa, è ovunque, con rigore e creatività. Con il trio Django ha voluto offrire una nuova lettura del lavoro di Django Reinhard, una splendida opportunità per mostrare lʼassoluta libertà della sua ispirazione.

Info e Prenotazioni

Nelle serate di spettacolo la visita al santuario è consentita fino alle ore 20:45; il Museo è visitabile fino alle ore 23:30.

La biglietteria chiude mezzʼora prima. Per facilitare lʼaccessibilità al museo è attivo un servizio navetta dal centro di Palestrina.

Tel. +39 06 9538100

email: pm-laz.palestrina@beniculturali.it

FB: museopalestrina | IG: lucisufortuna

Museo Archeologico Nazionale di Palestrina

Piazza della Cortina, Palestrina (Rm)

https://www.art-city.it/rassegne/luci-su-fortuna.html

Ulteriori informazioni sll'evento Facebook: https://www.facebook.com/events/920096905006005/