Theo Allegretti piano solo, Une promenade dans le réve

“Une promenade dans le rève” vuole essere un’occasione di incontro intimistico ed informale per vivere insieme un momento profondo in cui potersi abbandonare al sogno.



Theo Allegretti attingerà i suoi materiali sonori da un cospicuo repertorio di musiche originali, alcune delle quali risalenti fino agli anni ottanta, che egli cercherà di rielaborare in diverse maniere e forme tanto da darne una vitalità rinnovata, arricchendole di nuove ispirazioni e spunti attraverso la sua modalità improvvisativa.



Saranno passati in rassegna alcuni brani tratti dai suoi lavori discografici, brani tratti da sue musiche per lavori teatrali e altri dalle ultime perfomances e coreografie per la danza.



Tuttavia, lasciandosi guidare anche dal flusso del momento, Theo Allegretti cercherà di proporre momenti di composizione istantanea e improvvisazione libera ed intuitiva che contribuiscono ad arricchire quelle atmosfere evocative, visionarie, poetiche e meditative che rappresentano le peculiarità del suo linguaggio espressivo.



Un viaggio da affrontare ad occhi chiusi.