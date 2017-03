The Winstons all'Angelo Mai

The Winstons sono un power trio basso, batteria, tastiere e voci dedito alla psichedelica e al culto dell'anarchia ancestrale. I loro grandi templi non sono lontani dal pianeta Gong: si stagliano nell'orizzonte di una Canterbury distrutta, a destra dalla tomba di Hugh Hopper dei Soft Machine e a sinistra di quella di Kevin Ayers. Ma solo per l'effetto di un miraggio sembrano in territorio britannico, perché i tre pilastri che sorreggono la struttura sono uno a nord, uno a centro e uno nel sud della penisola italiana. I tre Wintons sono amici di lunga data: Enrico Gabrielli, compositore, polistrumentista e produttore (fra le sue mille cose: Calibro 35, Mariposa, Orchestrina di molto agevole), Roberto Dellera bassista, cantante, cantautore e figura stabile negli Afterhours; Lino Gitto, batterista oltre che con gli Ufo, nella prolifica famiglia allargata del miglior rock italiano. Oltre all'amicizia i Winstons, sottratto il nome ad una celebre marca di sigarette, hanno trovato un comune amore per il giardino musicale inglese sorto e cresciuto fra fine '60 e fine '70 nella vivace quiete della piccola, antica Canterbury alle porte di Londra. The Winstons per la data di Roma del primo aprile all'Angelo Mai hanno l'onore di ospitare la Special Guest, musa della scena di Canterbury, Mr. Richard Sinclair, leader della band progressive inglese dei Caravan The Winstons & Richard Sinclair live @ Roma, Angelo Mei, 1 aprile 2017, ore 22 Evento su facebook > https://goo.gl/b2Qfa8