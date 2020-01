The Winehouse Show, tributo alla grande artista

🕙 Venerdì 24 - Start Live h. 22:00

👉Ingresso € 3

📲 Info e prenotazioni: 06 86 890 760



The Winehouse Show è il primo tributo italiano a riproporre in tutta Europa la musica e l'immortale talento della regina del white soul, Amy Winehouse.

Cinque musicisti professionisti, alta fedeltà negli arrangiamenti e cura dei dettagli scenografici accompagnano un vero e proprio spettacolo che ruota attorno all'incredibile somiglianza fisica e vocale di Sara Antonelli con l'artista britannica.



Riconosciuto come uno dei migliori tributi al mondo dagli stessi musicisti di Amy Winehouse, dal 2013 la band ha avviato con questi ultimi una collaborazione artistica, ospitando per diversi concerti in Italia ed all'estero il suo storico chitarrista, Robin Banerjee.

Sara Antonelli, rappresentante del tributo, impressiona in ogni live, sia per somiglianza fisica, esaltata attraverso la cura del look della tanto amata Amy, sia per la timbrica vocale.



Determinante è l’incontro con il cantante Luca Celletti (Eurosmith/ Laceblack) che ha completato la formazione della band.



E così, nell'atmosfera raccolta di piccoli pub, avvengono le prime esibizioni in acustico, chitarra e voce fino al debutto internazionale sul palco del più grande Hard Rock Café del nostro continente, a Bucarest. Da allora The Winehouse Show si esibisce nei migliori club e festival d’Europa; numerose sono inoltre le performance live e le apparizioni su giornali, radio e canali televisivi nazionali ed europei (Corriere della Sera, RTL Hungary, TVR, Europa FM, Lifegate Radio, Radio Popolare, ecc.).



LINE-UP

Sara Antonelli as Amy

Francesco Savarese on Guitar

Lorenzo Perracino on Sax and Vocals

Enzo Di Santo on Piano and Keyboards

Antonio Delle Foglie on Bass

Tony Lo Biondo on Drums and Percussions