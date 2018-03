The Watch plays Genesis - Foxtrot & The Greatest Hits Show al CrossRoads

The Watch è una band di Milano, di 5 componenti, la cui musica è ispirata al rock progressivo classico degli anni '70 ed in particolare alla musica dei Genesis. Dal 2001 hanno pubblicato 6 album più un live. Melodia ed energia sono le caratteristiche principali della loro musica e le esibizioni live il loro punto di forza.



Dal 2008, anno dal quale opera l'attuale line up, la band ha deciso di accostare alle composizioni originali, brani Genesis e dar vita ad una formula nuova di approccio agli spettacoli live. La formula si è rivelata vincente, il modo di interpretare la musica dei Genesis ha suscitato enorme interesse da parte di tutti i fans sia The Watch che Genesis, portando la band di anno in anno in tourneè sempre più articolate sia in tutta Europa che negli USA e Canada.



"The Watch is a band of very talented people and I recommend them.."

STEVE HACKETT



"The band who remind me most of the Genesis magic.."

PAUL WHITEHEAD



"What’s unique here is the vocal quality of Simone Rossetti which is very similar to the vocal tones from Peter Gabriel.."

PROG ARCHIVES



"This group really captures the electricity and raw emotion of Genesis in their pioneering days, a great night for prog fans.."

ECHO-NEWS UK