The Watch plays Genesis al Crossroads. The Watch è una band di Milano, di 5 componenti, la cui musica è ispirata al rock progressivo classico degli anni '70 ed in particolare alla musica dei Genesis. Dal 2001 hanno pubblicato 6 album più un live. Melodia ed energia sono le caratteristiche principali della loro musica e le esibizioni live il loro punto di forza.

Dal 2008, anno dal quale opera l'attuale line up, la band ha deciso di accostare alle composizioni originali, brani Genesis e dar vita ad una formula nuova di approccio agli spettacoli live. La formula si è rivelata vincente, il modo di interpretare la musica dei Genesis ha suscitato enorme interesse da parte di tutti i fans sia The Watch che Genesis, portando la band di anno in anno in tourneè sempre più articolate sia in tutta Europa che negli USA e Canada.