The Waikiki : “Swing Luau”

L'11 gennaio si terrà la presentazione del disco d’esordio dei The WaikikiLeaks, “Swing Luau”, co-prodotto e pubblicato dall’etichetta inglese CJRO Records.



Undici brani, con arrangiamenti inediti, suonati dai Waikiki Leaks con alcuni ospiti speciali: Hapa Haole, Swing e il brano inedito “Memories of Ka’anapali”, scritto da Flavio Pasquetto e Francesca Faro.



Durante la presentazione verranno suonati i brani del disco e ci sarà la partecipazione di alcuni ballerini di Hula Hawaiana della scuola Halau Hula 'O Manoa Italia, di Gail Roberts.



Sarà possibile acquistare una copia del disco al prezzo di 10 Euro.

L'evento è "Swing friendly" e ci sarà posto per ballare.



Francesca Faro: voce e piano

Flavio Pasquetto. steel guitard, voce e direzione

Filippo A. Delogu: chitarra e ukulele

Light Palone: contrabbasso

Alfredo Romeo: batteria e percussioni



I Waikiki Leaks sono un gruppo unico nel panorama italiano, che ripropone il sound della musica hawaiana e americana degli anni ’30, ’40 e ’50.

Il gruppo, composto da cinque musicisti, nasce nel 2016 dall’idea di Flavio Pasquetto, appassionato e studioso di steel guitar, di proporre dal vivo il repertorio “Hapa Haole”, un genere musicale che racchiude brani scritti da compositori americani della Swing Era, ispirati alle melodie tradizionali delle Hawaii e al loro folklore. L’incontro con la cantante Swing Francesca Faro, che ha condiviso nel tempo la stessa passione, con il chitarrista Filippo Delogu, con il contrabbassista Light Palone e il batterista Alfredo Romeo, ha creato il sound originale della band.

Il disco è composto da undici brani totali, con la presenza di alcuni ospiti speciali: Marco Bianchi al vibrafono e marimba; Federica Michisanti al contrabbasso e Fabrizio D’Alisera al sax baritono.

Sono otto i brani del repertorio “Hapa Haole”, suonati e arrangiati in modo originale, ponendo l’accento sull’influenza dello Swing, del Jazz tradizionale americano e la contaminazione latina che la musica hawaiana ha avuto negli anni ’50, con il ritmo del “Cha-cha”. Completano il disco, il classico “Sleepwalk” di Santo & Johnny e un doveroso omaggio al genio di Duke Ellington, con “It don’t mean a thing (if it ain’t got that Swing). Nel disco è presente anche una composizione originale “Memories of Ka’anapali”, scritta da Flavio Pasquetto e Francesca Faro.