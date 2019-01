The Vintage Room - vinili libri e vintage

Il Vintage Market presenta: "THE VINTAGE ROOM": la vostra stanza dei sogni la troverete domenica 27 Gennaio al Largo venue.

Due stanze dove perdersi e fare un viaggio negli anni, una mini fiera del vinile con tantissimi dischi di ogni genere musicale da "sfamare" tutti i gusti mentre, nell'altra, il caos colorato del Vintage. Non mancherà l'artigianato ma dal sapore esclusivamente vintage.

Immancabile il corner dedicato agli illustratori nel nostro giardino.





▲Sala 1 - VINTAGE ROOM

Abbigliamento, Accessori, Modernariato, , Turbanti, Bigiotteria, Design, handmade stile retrò



▲Sala 2- VINYL MARKET (palazzina) ♪ ♫

Un piano intero dedicato ai vinili, una piccola fiera per gli appassionati ma anche per chi si sta avvicinando a questo mondo, perchè il vinile è il modo migliore per ascoltare musica



▲ Garden - Expo e vendita di poster ed illustrazioni

_______________________________________________



▲AREA FOOD MARKET: dal brunch alla cena a cura di

FAD Burger and Bistrot - Centocelle

▲Selezioni musicali: Collettivo AMBRA

▲Vinyl Room -DJset: Luciano Luzy L Levrone





➜ Ingresso Up to you

➜ Come raggiungerci:

🏡 Via B.Michelotti 2 / ang. Via Prenestina 187 (Largo Preneste)

🚌 Ci si arriva con il 5, il 14, il 19, l'81, il 412

🚇 Metro C Pigneto



Info:vintagemarketroma@gmail.com

www.vintagemarketroma.it

Instagram: vintage_market_roma

Gallery