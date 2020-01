The Vintage Room - Market

Il Vintage Market presenta per il terzo anno consecutivo l'evento dedicato al Vintage in tutte le sue declinazioni.



THE VINTAGE ROOM, domenica 16 Febbraio a Largo venue tra Pigneto e Largo Preneste, un percoso attraverso le sale colorate da montagne di vintage e dischi in vinile.



Orario:11.00 - 21.00

Dove: Via Biordo Michelotti, 2 Roma (Prenestina)

Sala 1 - VINTAGE MAIN ROOM

Abbigliamento, Accessori, Modernariato,Turbanti, Polaroid Bigiotteria,illustrazione Design, handmade stile retrò, Piccoli arredi.

Sala 2- VINYL MARKET (palazzina) ♪ ♫

Un piano intero dedicato ai vinili, una piccola fiera per gli appassionati ma anche per chi si sta avvicinando a questo mondo, perchè il vinile è il modo migliore per ascoltare musica



Selezioni musicali: Collettivo AMBRA & Guest



Vinyl Room - DJset: DJ Frankie Fortyfive, solo vinili, solo 45 giri

Collezionista e profondo conoscitore deI vinile, i suoi dj set esplorano il mondo della Disco e del Funk in tutte le loro forme, a partire dalle radici dei primi Anni 70 sino alle soglie degli Anni 90.



Due stanze dove perdersi e fare un viaggio negli anni, una mini fiera del vinile con tantissimi dischi di ogni genere musicale da "sfamare" tutti i gusti mentre, nell'altra, il caos colorato del Vintage.

Non mancherà l'artigianato ma dal sapore esclusivamente vintage.



SAVE THE PLANET BUY VINTAGE & HANDMADE



Ingresso Up to you

Come raggiungerci:

Via B.Michelotti 2 / ang. Via Prenestina 187 (Largo Preneste)

Ci si arriva con il 5, il 14, il 19, l'81, il 412

Metro C Pigneto



Info:vintagemarketroma@gmail.com

www.vintagemarketroma.it

Instagram: vintage_market_roma



Largo è un nuovo spazio dedicato all'intrattenimento culturale a Roma nato dall'incontro di cuori grandi ed esperienze forti nel settore.

Uno spazio post industriale su un prato tra la Prenestina ed il Paradiso, un capannone che terrà a battesimo la nuova musica italiana ed internazionale, a due passi da San Lorenzo e dal Pigneto. Live music o relax in giardino, clubbing o attività per tutta la famiglia.

Questo è la nostra (e la vostra) nuova casa.

Gallery