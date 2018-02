The Vintage Room: una mini fiera tra artigianato retrò e vinili

"THE VINTAGE ROOM" MARKET VINTAGE & VINILI. La vostra stanza dei sogni la troverete domenica 18 febbraio al Largo venue il nuovo locale sulla Prenestina a due passi dal Parco delle Energie in Via Biordo Michelotti 2 dalle ore 12.00 alle 21.00



Due stanze dove perdersi completamente e fare un viaggio negli anni passati, una mini fiera del vinile con tantissimi dischi di ogni genere musicale da "sfamare" tutti i gusti mentre, nell'altra, il caos colorato del Vintage in tutte le sue declinazioni.

Non mancherà l'artigianato ma dal sapore vintage esclusivamente retrò.

Immancabile il corner dedicato agli illustratori nel nostro giardino, esposizione e mostra a cura di: Simone del Vecchio SDV, Emanuela Casula” Pinguino Vagabondo”, Stamba, Marina Cammisa, in arte Beheart e Valentina Bartolotta



Sala 1 - VINTAGE ROOM

Abbigliamento, Accessori, Modernariato, Giocattoli e Cancelleria vintage, Turbanti, Bigiotteria, Design, retròhandmade

Sala 2- VINYL MARKET

Un piano intero dedicato ai vinili, una piccola fiera per gli appassionati ma anche per chi si sta avvicinando a questo mondo, perché il vinile è il modo migliore per ascoltare musica

Garden - Expo e vendita di poster ed illustrazioni

AREA FOOD: dal brunch alla cena a cura di FAD Burger and Bistrot - Centocelle & Bottega Gamberoni

VINTAGE VIDEOGAMES una selezioni di giochi degli anni '80 e '90 con i ragazzi di Iocero.com con mini cabinati e non solo, free

Selezioni musicali: Collettivo AMBRA & Daniele Ginger (Borghetta Stile)

Vinyl Room -DJset: Trickbabe (soul, funk rigorosamente in vinile)

Truccabimbi BJu Rome

Ingresso Up to you

Via B.Michelotti 2 / ang. Via Prenestina 187 (Largo Preneste)

Ci si arriva con il 5, il 14, il 19, l'81, il 412 / Metro C Pigneto

Info:vintagemarketroma@gmail.com

www.vintagemarket.it / Instagram: vintage_market_roma

Largo è un nuovo spazio dedicato all'intrattenimento culturale a Roma nato dall'incontro di cuori grandi ed esperienze forti nel settore.

Uno spazio post industriale su un prato tra la Prenestina ed il Paradiso, un capannone che terrà a battesimo la nuova musica italiana ed internazionale, a due passi da San Lorenzo e dal Pigneto. Live music o relax in giardino, clubbing o attività per tutta la famiglia.

Questo è la nostra (e la vostra) nuova casa.

Gallery