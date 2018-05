The Vintage Box Trio in concerto al Charity Café

Giovedì 24 maggio il jazz torna in scena al Charity Cafè con The Vintage Box, progetto che nasce dall’incontro fra la cantautrice e musical perfomer Valentina Gullace, il chitarrista Daniele Cordisco e il trombettista Nicola Tariello. Il repertorio del trio comprende immortali standard dell’era swing e grandi successi tratti dai musical di Broadway degli anni ’30 e ’40.

Valentina Gullace è una delle più apprezzate interpreti di teatro musicale in Italia, protagonista di numerosi musical come: Jesus Christ Superstar, Frankenstein Junior, Cabaret, High School Musical, Aladin, Operazione San Gennaro. Nel 2015 è stata vincitrice dell’"Oscar del Musical Italiano" per la sua interpretazione del ruolo di Inga nel musical Frankenstein Junior della Compagnia della Rancia.

Daniele Cordisco è uno dei più talentuosi chitarristi jazz italiani. Vincitore di numerosi premi fra cui il “Premio Massimo Urbani", ha all'attivo numerose collaborazioni in Italia e all’estero con musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Danilo Rea, Stefano Di Battista e molti altri.

Nicola Tariello è un giovane trombettista che vanta collaborazioni importanti come quella con la “Mosca Jazz Band”, con la quale in qualità di solista ha accompagnato la cantante Simona Molinari. Si è esibito in importanti festival, fra cui il Tolfa Jazz Festival, Atina Jazz e l’Auditorium Parco della Musica a Roma col suo quintetto dedicato alle musiche di Paolo Conte.

Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Valentina Gullace, Voce

Nicola Toriello, Tromba

Daniele Cordisco, Chitarra