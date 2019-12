The Two Men Show

Di e con

Alessandro Tato Cecchini

Filippo Macchiusi



Preparati a vedere lo show che Robert De Niro ha definito “illuminante, una fonte d’ispirazione” (può non essere accaduto). Lo show che ha raccolto consensi in mezzo Molise e tre quarti di Abruzzo per un totale di sette decimi di Umbria, il resto è mancia. L’unico show che mette insieme ballo, noir, attualità, noce massello, ecologia, realtà e una spruzzatina di sale (q.b.).

Due attori per 15 personaggi e 6 storie diverse e sconnesse. Uno spettacolo contenitore di risate e di riflessioni quali: perché sono venuto a teatro? Ma non era meglio Netflix? Ma soprattutto “chi è Mark Caltagirone?”.

"Noi non daremo risposte a queste domande. Non daremo proprio risposte. Ma ci metteremo il cuore e quel profumo che vi piace tanto. Non chiedetevi perché, ma chiedetevi 'ma che davvero?'. Dovrebbe far ridere. Potrebbe far piangere. Conservare in un luogo fresco e asciutto".



Venerdì 13 e sabato 14 dicembre ore 21.00, domenica 15 dicembre ore 17.30

Teatro IF, via Nomentana 1018 – Roma

Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni: 342.6864372 (anche sms e whatsapp) o prenotazioni@teatroif.it

Parcheggio gratuito in Via Gennaro Righelli 78