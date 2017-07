Giovedì 27 luglio

The Swing Reactor 4tet a Jazz by the River



Sotto Ponte Sant'Angelo per Jazz by the River - la location estiva del Gregory's Jazz Club - The Swing Reactor Quartet. Il quartetto The Swing Reactor nasce dalla collaborazione tra quattro musicisti - Giuseppe Ricciardo al sax tenore e arrangiamenti, Piersimone Crinelli al sax baritono, Adriano Urso al pianoforte e Alberto Botta alla batteria. Uniti dalla passione per il timing serrato tipico di celebri formazioni quali "Kansas City 5-6-7", "Oscar Peterson trio" e soprattutto lo storico trio composto da Lester Young, Nat King Cole e Buddy Rich, che pur con l'assenza di uno strumento fondamentale per lo swing, come il contrabbasso, produceva un'onda ritmica travolgente e coinvolgente. Su questa base sono saldamente poggiati arrangiamenti originali e rivisitazioni di celeberrime interpretazioni. Tutto in due ore e due set per un concerto jazz pieno di energia, confortevole e rilassante..con brio.



Giuseppe Ricciardo - Sax Tenore

Piersimone Crinelli - Sax Baritono

Adriano Urso - Pianoforte

Alberto Botta - Batteria



Ponte Sant'Angelo - Roma

Inizio concerto ore 21.00

+5€ sulla prima consumazione

