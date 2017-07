Al Viteculture Festival di Roma! In occasione del 25° anniversario dall’uscita del film “The commitments” (1991), vincitore Bafta award, con ben due nomination per Golden globe e Oscar® torna in Italia la pluriacclamata e storica soul-band ‘made in Ireland’!

The Stars From The Commitments a Roma

Il fenomeno musicale cult per eccellenza, che non ha mai dato il minimo cenno di arresto, riscuotendo il tutto esaurito in ogni angolo del mondo grazie ad un repertorio che omaggia i grandi successi multimilionari della musica soul miscelato ad una carica adrenalinica senza eguali: il migliore spettacolo di musica soul che si possa mai vedere o ascoltare.

Da oltre un ventennio i Commitments si esibiscono incessantemente sui palchi Europei e degli Stati Unitidi fronte a platee gremite dai loro centinaia di migliaia di fan, con il loro esplosivo repertorio ispirato agli intramontabili classici della soul music dalle vendite multimilionarie: Mustang Sally, In The Midnight Hour, Try a Little Tenderness, Destination Anywhere, Chain of fools, Take Me To The River solo per citarne alcuni.