The spring city: vintage e mercatino giapponese

V-Market & Mercatino Giapponese presentano: THE SPRING CITY. Immaginate una piccola cittadina con i colori e i profumi della primavera; gli hangar dell'Ex Dogana ospiteranno "nuove merci" selezionate per voi dal Vintage Market: artigianato locale, artisti e illustratori, vintage, design e stilisti con una sezione market dedicata interamente al Giappone e alle sue tradizioni selezionata dagli amici del Mercatino Giapponese

I due mercati saranno comunicanti, presenti 150 espositori. Ci saranno, inoltre, laboratori manuali per grandi e piccini , spettacoli, dj set, live set expo e area food. Un allestimento comune per tutte le aree del complesso che trasformerà l'Ex Dogana in una grande Città Mercato.

Artwork Paola Rollo Illustrazione

✘ V-LAB Kids: laboratori creativi a tema per i più piccoli,

trucca bimbi e animazione

✘ AREA LOUNGE : un angolo di relax dallo shopping , djset con il Collettivo AMBRA

✘AREA FOOD: dalla colazione alla cena con una selezione di cibo bio, vegetariano e giapponese

Domenica 20 Maggio

Ore 11.00 - 21.00





.