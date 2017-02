The Skints live a Roma

Sabato 18 Febbraio presso Spin Time Labs in via Statilia 15 , High Grade presenta "The Skints" live. Arrivano da Londra con il loro 'East London Reggae", centrifugato di reggae, ska, dub, punk e hip-hop, e dopo aver suonato in centinaia di locali e festival in tutta Europa sono pronti a invadere l'Italia con il loro sound trascinante. Dal 2008 ad oggi hanno diviso il palco con Gogol Bordello, Reel Big Fish, Easy Star All Stars, Less Than Jake, Bedouin Soundclash, Mad Professor e tantissimi altri, guadagnandosi la stima di BBC Radio 1 e una fama di "macchina da live". Dopo i primi due album, Live.Breathe.Build.Believe del 2009 e Part & Parcel del 2011 - disco finanziato con il crowdfunding in soli 11 giorni! - Son tornati il 9 marzo 2015 con il bellissimo album "FM" per la gloriosa etichetta Easy Star. "This Town" è il singolo di lancio presentato a febbraio insieme al tour con cui si sono esibiti in più di 30 date tra USA, Francia, Germania, Olanda e Regno Unito, partecipando a prestigiosi Festival quali Glastounbury, Boom Town, Rototom Sunsplash,Summer Jam e molti altri. Ad aprire il loro concerto ci saranno i Muiravale Freetown e prima e dopo le performance live ci sarà la Dancehall di Pakkia Crew