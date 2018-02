The Shalalalas: Boom al Lanificio 159

The Shalalalas presentano in anteprima al Lanificio "BOOM", il loro nuovo album, in uscita il 9 marzo per Bassa Fedeltà. Con il nuovo disco Sara e Alex aggiungono alla loro musica nuove dimensioni sonore, anche grazie alla partecipazione in sala di registrazione di Cesare Petulicchio (batteria) e Federico “Jolkipalki” Camici (basso).

BOOM è una “tranquilla esplosione” indie rock che non dimentica le fondamenta acustiche sulla quale si erge la musica dei The Shalalalas. Se da una parte il disco apre a sonorità inedite per il duo, dall’altra conserva la musicalità e la spensieratezza dei lavori precedenti: il risultato è un sound lontano dai comuni paradigmi dell’indie italiano. Le dieci canzoni vedono ancora una volta la voce di Sara alternarsi a quella di Alex, creando così linee vocali rare e del tutto particolari nel panorama musicale nazionale.

Le atmosfere del disco alternano serenità e dreaminess a tratti leggermente più malinconici, lasciando l’ascoltatore libero di scavare nei ricordi o immaginare scenari futuri.

Per la presentazione i The Shalalalas saranno accompagnati da Emanuele Fragolini alla batteria e da Emanuele Loffredi al basso.