The Roof Diaries: i paesaggi tra terra, tetti e cielo di Nick Disaster in mostra

The Roof Diaries, Nick Disaster in mostra a Roma. Esiste uno spazio fisico che, pur andando oltre il comfort delle mura estende all’esterno la sensazione di proprietà di sicurezza di privacy?

The Roof Diaries Nick Disaster a Roma

Roof Diaries è la metafora del rapporto dell’uomo con l’uomo, che cerca di uscire dal proprio guscio protetto per relazionarsi, si affida e si fida per scoprire ed incontrare, oltre il soffitto, il cielo aperto. Come scrivere un diario, ogni giorno, annotando senza razionalità, senza quel controllo che compare non appena diventiamo uomo sociale. Osservati osserviamo.

La mostra

Verranno esposti tre tipologie di elaborati. Paesaggi realizzati in due colori a tempera e china ; 20 disegni tempera più china su carta Aquarelle 300gr.

Atworking tecnica mista stampa fotografica e interventi ad acquarelli e colori ad acqua ; 35 formato A5 su carta Hahnemuhle oil/acrilic Linel finish 230gr

Tele realizzate in tecnica mista; stampa fotografica interventi pittorici collage china e tempera.

Nick Disaster: designer, writer e artista visivo

Nick graphic designer, writer e artista visivo , inizia nei primi anni 90 a scrivere sui muri, ancora oggi resta legato alle scene dei graffiti romani. La sua produzione personale, esprime la passione delle linee degli equilibri dei colori.

Recentemente ha esposto a Londra, Berlino e Milano, dal 20 settembre 2018 ore 18:30 al 26 settembre 2018 le opere saranno esposte presso lo spazio creativo Acronimo Via Tripoli 3/b.