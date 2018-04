The Rising Stars live da Hespresso

Il groove e il suono “compatto” dei The Rising Stars invadono Hespresso. La band romana sarà in concerto nella stazione del gusto venerdì 20 aprile a partire dalle ore 21.

The Rising Stars ha un vasto repertorio di più di 50 cover di classic rock che spazia dagli anni ’50 ai giorni nostri. Le performance live dei Rising Stars sono una occasione per uscire dallo stress quotidiano avventurandosi in un viaggio musicale nei meandri del rock. Durante gli eventi live si possono cantare o ascoltare alcuni fra brani più noti del rock americano o inglese, ma si possono anche scoprire alcune novità del panorama internazionale attuale.

In occasione del concerto dei The Rising Stars cocktail, menù hamburger e menù pinsa a prezzi speciali.

Info e prenotazioni

Hespresso

via Genova, 16

06/483842

Info@hespresso.it

commerciale@hespresso.it