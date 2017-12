The Rising Stars in concerto all'Angel's Beer Pub. Il gruppo nasce nel luglio del 2017 con l'obiettivo di suonare dal vivo e deliziare il pubblico con brani rock, carichi di groove e di vibrazioni positive.

Rock, groove e vibrazioni positive

La scaletta dei loro live - con i componenti che tuttavia scrivono tutti musica propria - spazia dai Rolling Stones a Prince, da Sting a Tina Turner, da Jimi Hendrix ai Blues Brothers senza alcun preciso riferimento temporale perché i pezzi sono scelti solo per la grande carica che riescono a dare dal vivo.



Il live dei Rising Stars è un’esperienza divertente ed entusiasmante nel quale il pubblico torna a casa soddisfatto dopo essere stato chiamato a cantare a squarciagola i ritornelli e a ballare sotto il ritmo incessante del rock.

The Rising Star: i componenti

Il cantante Alessando ha una voce graffiante e adatta al rock, i chitarristi Francesco e Gianfranco spaziano fra riff infuocati e assoli lancinanti, il tastierista Giuliano ha un mix di carica e melodia non comune e la base ritmica formata dal bassista Pietro e dal batterista Fabio non smette mai di pompare ritmo in modo incessante.



L'appuntamento con The Rising Stars è all'Angel's Pub il 22 dicembre 2017. Live dalle 22.