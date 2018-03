The Reggae Circus: musica, giocolieri e follie sparse

Il Reggae Circus, con tutto il suo carico di follia circense e delirio reggae balcanico si prepara a festeggiare insieme a tutto il suo fantastico pubblico i suoi primi nove sfolgoranti anni di attività.

Da Largo arrivano. Baracca Sound Roma: una delle fondamenta del raggamuffin capitolino, una delle prime crew con le quali abbiamo diviso il palco del Reggae Circus.

Tahnee Rodriguez: una delle voci più suadenti del panorama romano e Italiano, soulfulness allo stato puro. Sealow. PioSilk: da Anzio, l'altra culla del Reggae del centro Italia con un flow e uno stile inconfondibile!

Adriano Bono che pescherà a piene mani nel suo repertorio storico, tra le canzoni scritte ad hoc per questo spettacolo e tra quelle dell'ultimissimo album appena uscito. A sonorizzare il tutto, live and direct sul palco, come sempre Torpedo Sound Machine.

Dal punto di vista strettamente circense invece perfomances spettacolari di alcuni tra i migliori artisti: giocolieri, trampolieri, chiromanti gitane, follie sparse, danze esotiche, raccapriccianti side-show, attrazioni e numeri di arte varia di portentosa spettacolarità!