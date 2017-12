The Red Lab Christmas Market

Il mercatino di Natale torna alla Red Factory Roma per un ultimo e imperdibile appuntamento!



Sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 10 alle 20, l'open space di via Francesco Orazio da Pennabilli, 5 si trasformerà nel REDLAB – CHRISTMAS MARKET, un'edizione speciale dell'ormai consueto appuntamento con i migliori prodotti di artigianato, handmade e vintage.



Due giorni per respirare il profumo delle feste Natalizie, scoprendo le creazioni dei nostri artigiani: ceramiche, candele colorate, decorazioni per l'albero e la casa. E ancora abbigliamento, gioielli e prodotti di riuso e tanto altro ancora. Fate un giro tra gli stand degli espositori: con le loro proposte vintage ed handmade, decorazioni e artigianato, sapranno trasportarvi nell'atmosfera natalizia e sorprendervi con tante idee originali per i regali di Natale.



Ad animare le due giornate espositive, inoltre, musica natalizia e, a partire dalle 17, l'Happy hour. Tutto nella straordinaria location Red Factory Roma della Garbatella.

Ingresso gratuito.