THE REBEL MUSIC FESTIVAL Sabato 8 aprile il CSOA Forte Prenestino accoglierà per un'intera giornata la musica ribelle per eccellenza; quel levare caraibico portato all'attenzione delle masse da Bob Marley nello scorso secolo e che tutt'ora, oltre cinquanta anni dopo la nascita della cultura sound system, rimane legato indissolubilmente ai movimenti di ribellione di tutto il globo. Dalle sei del pomeriggio alle quattro del mattino ogni angolo della storica occupazione di Centocelle prenderà vita amplificando una diversa sfaccettatura di questa vibrazione. Tantissimi dj da tutta Italia gia dall'apertura inizieranno ad alternarsi ai giradischi della sala concerti ed assieme a loro saranno presenti alcuni collezionisti ed addetti del settore pronti a barattare/vendere/scambiare i loro vinili. Una maratona tematica di documentari riguardanti musiche ribelli e radio pirata caratterizzerà invece negli stessi orari la sala cinema: il cinematografo ribelle. Appena oltrepassato il ponte levatoio, subito a destra, lungo la salita che porta alla sala da the sarà invece allestita una mostra memorabilia dei poster e dei volantini di maggior rilievo della scena reggae romana dai tardi anni 70 ad oggi. Happening importante quello che avverrà proprio in sala da the alle sette e mezzo assieme al giornalista RAI, autore e conduttore radiofonico Andrea Borgnino (autore del libro "Radio Pirata" edito da Persiani nel 2009), il collettivo Radio Wombat di Firenze ed il progetto Radio Forte; un momento di scambio incentrato sull'esperienza delle radio pirata ed i loro possibili sviluppi nella società odierna ed in Italia: pirate radio talks. Nel caldo e raccolto contesto dell'Enoteca alle nove in punto sarà la volta dell'esibizione di Adriano Bono: uno speciale show "en solo" studiato appositamente per questo evento. Ma non sarebbe una vera festa di musica ribelle se non fosse presente un vero sound system. Fisicamente un enorme ammasso di casse, cavi, microfoni, giradischi ed amplificatori attorno ai quali si sono ritrovate, spesso in desueti scantinati, le comunita caraibiche emigrate in Inghilterra; per sfuggire qualche ora dalla consuetudine del razzismo, delle leggi avverse, dei salari inopportuni, delle promesse mancate.... Una sorta di stazione radio pirata semovente, portatrice di tutte quelle istanze proprie di chi non si sentiva e non si sente rappresentato dai normali mass media; "il radiogiornale del ghetto". Dai Backyard party in Jamaica sotto le stelle dove tutto questo naque, ai blues party underground in Inghilterra dove resistette, fino alle radio pirata che ne furono potente amplificatore in tutto il mondo. Queste stazioni, spesso semplici scantinati rimessi ad hoc da menti geniali, sono state il folkloristico focolare attorno al quale queste comunità in primis e poi sempre piu persone si sono ritrovate nelle sere in cui non potevano permettersi di uscire e far festa, al mattino prima di affrontare un'altra lunga giornata, cucinando, nelle pause dallo studio e dal lavoro, prima di coricarsi. Collettivamente, da soli, smanopolando su onde corte, medie, lunghe... ogni mezzo possibile per entrare in contatto con le giuste frequenze del mass media libero per eccellenza. Ed il sound system autocostruito Orange Beat si accenderà alle dieci e mezzo in punto per amplificare la porzione notturna di questa iniziativa promossa assieme al C.S.O.A Forte Prenestino dalla crew romana Cool Runnings in occasione del loro ventesimo compleanno: un rebel party in pieno stile Jamaicano dove assieme ai festeggiati troveremo ai controlli Neil Perch del collettivo Zion Train, il leggendario Festus Coxsone ed il jugglin maestro Mad Kid C.S.O.A. Forte Prenestino via Federico Delpino - Centocelle - Roma Web: www.forteprenestino.net Mail: segreteria@forteprenestino.net Tram 5-19-14 - bus 542-544 - metro C: fermate Gardenie e Mirti Il C.S.O.A. Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E' un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un'altra socialità e un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista. INFO IN BREVE SALA RENZO FORTE - SALA CONCERTI - FREE YARD 18:30 - 22:30 Crew e dj da tutta italia, sinceri amanti della musica in levare si alterneranno Dal tramonto alla dancehall nite. RUD A DUB MARKET 18.30 - Till Late Mercato del vinile red gold 'n green e non solo. Dischi nuovi e usati. SOUND SYSTEM AREA (Tunnel) dalle 22:30 alle 04:00 - Powered by ORANGE BEAT SOUND SYSTEM Full Stack - The Legendary DADDY FESTUS COXSONE ( JA/UK) Playing vintage Coxsone Sound system vinyl an dubplates. - NEIL PERCH outta ZION TRAIN (UK) Dub / Dance Pioneer (live dub mixing /production) since 1990 - DJ MADKID (IT) The Jugglin Maestro since 1999 - ORANGE BEAT FAMILY Sound Rebel Stylee - COOL RUNNINGS INNA FULL EFFECTS More guest tba ENOTECA - ADRIANO BONO EXCLUSIVE LIVE SHOW alle 21:00 Autore, cantante, polistrumentista, organizzatore di eventi e produttore dalle mille anime musicali, direttore, ring master e domatore di leoni nel Reggae Circus. AREA CINEMA 18.30 - 22.30 - REBEL MOVIES - CINEMATOGRAFO RIBELLE Cinemaratona tematica su Reggae/Punk/Dub/ Hip Hop dalle origini ai giorni nostri. Docs & Film. SALA DA THE - 19.30 - PIRATE RADIO TALKS Note e parole ammutinate in balia delle onde radio. Con - Andrea Borgnino, autore del volume "Radio Pirata" (Paolo Persiani Editore, 2009) racconta l'epopea dei ribelli delle frequenze corte medie e lunghe. - Radio Wombat (Firenze) - Progetto Radio Forte SALITA SALA DA THE - AREA EXPO - 18:30 - Till Late - REGGAE "IN ROME" WASN'T BUILD IN A DAY Mostra di Posters, Flyers e Memorabilia della scena reggae romana dai tardi anni 70 al 2017.