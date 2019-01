The Raging 70's - Concerto omaggio alla musica degli anni settanta

Questo raffinato DUO di eccezione, proporrà splendidi brani del repertorio anni ‘70, dal blues al jazz al light pop. Un medley evocativo in chiave personalizzata, eseguiti dalla versatile ed estesa vocalità di Carolyn Gouger, accompagnata alla chitarra dalla maestria e talentuosa destrezza di Matteo Caretto.

Nella sua lunga esperienza all’estero e in Italia, dove risiede da molti anni, Carolyn Gouger, attrice e cantante Americana, ha collaborato con numerosi artisti che l’hanno portata ad esibirsi in un repertorio vasto e variegato che va dai classici della tradizione musical e Broadway, al rock e dal Jazz al Blues. Per anni Carolyn si è esibita sia come cantante che come attrice tra New York e Los Angeles e successivamente in Europa. Nato a Roma, il chitarrista/produttore discografico Matteo Caretto si è laureato al Musicians Institute di Los Angeles e in seguito si è occupato di colonne sonore parallelamente alla sua carriera di chitarrista acustico, nella quale ha sviluppato un particolare stile di fingerstyle. Tutt'ora collabora con artisti italiani e stranieri nel mondo della discografia, sia come produttore nel noto studio discografico romano 'Scene Music' che come chitarrista. Un emozionante ritorno di questo eccezionale Duo, a grande richiesta del pubblico del Vitala Festival e con special guest a sorpresa.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla settima edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei

gruppi musicali ospitati. Ringraziamo i nostri sostenitori e il pubblico che segue la rassegna per il rinnovato interesse in questa nuova edizione del festival.

http://www.teatrosangenesio.it/concerti.html

https://www.facebook.com/vitalafestival/



Teatro San Genesio

Via Podgora 1

|INGRESSO CONCERTO:

Intero 15€ (include primo drink al bar del foyer); Ridotto 13€ (studenti/bambini).

Info/prenotazioni: 347-8248661; wonderwallenter@gmail.com Si consiglia la prenotazione.