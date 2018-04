The Pennies in Concerto al CrossRoads

Sono i cinque ragazzi della Band “The Pennies” che negli anni a cavallo tra ’60 e ’70 svolse attività principalmente nell’area romana. Nati e cresciuti nel loro quartiere, Monte Mario, dove i tanti fans a loro dedicarono un grazioso locale (Pennies Club), per il loro sound fresco, con evidenti sonorità e influenze anglosassoni (vedi Beatles, Bee Gees) presto vennero conosciuti in tutta l’area della capitale.



Non passarono inosservati al grande Vincenzo Micocci che in quegli anni stava costruendo la sua mitica etichetta IT Italia che tanti grandi artisti avrebbe poi regalato alla musica italiana. I Pennies uscirono con il loro primo disco, un 45 giri, con etichetta MARK tre prodotto da Gianni Marchetti. Il disco includeva un inedito di Ruisi-Bardotti (Un minuto di Libertà) ed una cover del più famoso “The Boxer” di Simon e Garfunkel. I due brani vennero registrati negli Studios RCA di Via Tiburtina e dalla RCA vennero distribuiti.