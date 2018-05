The Pennies in Concerto al CrossRoads

Il grande ritorno live della band pop-Soft Prog dei Pennies che negli anni a cavallo tra ’60 e ’70 ebbero cosi tal successo nell'area romana che tanti fans dedicarono alla band addirittura un grazioso locale (Pennies Club). Tutto a causa del loro sound fresco, con evidenti sonorità e influenze anglosassoni (vedi Beatles, Bee Gees)

Oltre al loro "The Five Pennies Opera" parteciparono anche alla registrazione del primo 45 giri nato dalla collaborazione tra Ron e Dalla “Storia di due amici”, e parteciparono alla registrazione di alcuni brani di un 33 giri di Piero Ciampi, e a un disco di Marisa Sannia.

Aprono il concerto i Mardi Gras, anche loro romani, ma sempre con una spiccata visione internazionale

A tre anni dal loro "Playground" terminato negli Abbey Road Studios di Londra e dopo aver festeggiato i dieci anni di attività discografica e live, culminati con la loro partecipazione allo Sziget Festival di Budapest, svariati tour irlandesi e ripetuti passaggi radio sulle radio italiane, americane ed europee, i Mardi Gras,dopo aver suonato al Circo Massimo come band del Good Deeds Day (la giornata internazionale delle Buone Azioni) tornano sul palco del Crossroads.