The Other Side of The Ink: le migliori tatuatrici a Roma

The Other Side of The Ink: la prima convention di tatuaggi in Italia dedicata alle sole artiste donne torna nella Capitale l'11 e il 12 marzo. Più di cento tatuatrici da tutto il mondo saranno nella Capitale Sabato 11 e Domenica 12 marzo 2017 per la quinta edizione della The Other Side of The Ink. Fan del tatuaggio e semplici curiosi potranno osservare le artiste all’opera o persino essere loro stessi “l’opera”, grazie ai lavori dal vivo che verranno eseguiti durante la manifestazione da più di cento artiste partecipanti.

L’ascesa delle donne nel mondo del tatuaggio è stata determinata da alcuni fattori fondamentali tra i quali la grazia e sensibilità del tocco, l’abilità nell'unire colori sgargianti e tratti sottili, nell’eliminare contorni e usare nuovi stili come i tatuaggi watercolor (o acquarello), o tatuaggi di fantasia che raffigurano personaggi di manga e cartoni animati.

La bravura di queste artiste ha portato la necessità di creare un evento fatto apposta per loro. Tra le più importanti tatuatrici presenti in questa prima edizione della “The Other Side Of The Ink” troviamo: Skinwear - Debora Visco, creatrice della locandina; Avtonomovtattoo - Marina Avtonomova; Cecilia Paganelli - Cecilia Paganelli; Core Latino - Emanuela Fociani; Cutter Cat - Paula Alarcon Fernandez; Cristina Cristo - Cristina Cristo; Elisa Brusati - Elisa Brusati; Korpus Domini Roma - Irene Gipsy Divisi; Inc Heart - Sara Frusciante; Latin Angel - Carina Roma; Rebeca Lopez - Rebeca Lopez; Julieta Garcia - Julieta Garcia; Kuat Family - Dalila; Studio XIII Gallery - Noemi Sorrentino.

Particolarmente rilevante la rappresentazione della bellezza del corpo femminile con la sua sensualità e sessualità, come mostrano i tatuaggi di Dalila, fidanzata del neo vincitore di Sanremo 2017 Francesco Gabbani con Occidentali's Karma.

Anche quest’anno la convention offre ai visitatori degli eventi paralleli legati al mondo dell’arte, curati da Betty Soares. Oltre ai contest e alle premiazioni dei migliori lavori eseguiti durante la convention si alterneranno sul palco Nera Qamar, che si esibirà in una sensuale danza orientale, Mister e Miss Bo, che proporranno un interessante freakshow, Japo, giocoliere che farà divertire il pubblico, Alice Moon, body painter ed attrice, Les Jambettes, can can dancer. A presentare gli spettacoli sarà Biancanevius.

Un mix da sogno che celebra Roma come uno dei centri culturali più all’avanguardia al mondo puntando per la prima volta esclusivamente sul “femminile”. La manifestazione cresce sempre di più, tanto da avere come partner la Fashion Look Academy, una vera e propria accademia dedicata al mondo della bellezza, dell'estetica e dei tatuaggi.