The Other Side in concerto al Charity Café

Sabato 19 maggio presso il Charity Café di Via Panisperna, THE OTHER SIDE presenta un tributo ai 'THE DOORS' proposto per l'occasione nella sua chiave di lettura più blues ed intimista.



La band si cimenterà in una esibizione che mira a far rivivere le atmosfere musicali degli anni in cui Jim e la sua band cominciarono a scardinare e mettere in discussione le regole della loro società contemporanea mediante una musica rivoluzionaria e testi poetici incitatori. Il tutto nella calda ed unica atmosfera del Charity Cafè.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso con prima consumazione 8 euro



Line-up

Andrea Ricci, Voce

Stefano Porziani, Chitarra

Andrea Costantini, Piano elettrico & Basso

Luigi Randolfi, Batteria