The Originals

13 - 31 dicembre 2017



La G. Art Agency Llc. in collaborazione con Rossocinabro, presenta a Roma, dopo l’esposizione di New York ‘The Originals’, una selezione di opere provenienti da Stati Uniti, Europa, Giappone e Australia dal 13 al 31 dicembre 2017. Tutti i lavori sono pezzi unici.

L'evento dà una grande opportunità per investire in arte internazionale, ed è una vetrina per gli artisti ben consolidati e per i giovani talenti. I visitatori possono aspettarsi una varietà di dipinti, arte fotografica, arte urbana e sculture in diversi stili. La mostra è curata da Cristina Madini e Joe Hansen



The New York based G. Art Agency, Llc. with Rossocinabro presents in a itinerary show ‘The Originals | December 13 -31, selectes works of artists from USA, Europe, Japan and Australia.

The event gives a great opportunity to invest into international art, and is a showcase of the well-established artist as well as young talent. Visitors can expect a variety of paintings, photography art, urban art and sculptures in different styles. The exhibition is curated by Cristina Madini and Joe Hansen.



Artists: Valentina Achim, Dina Babay, Helga Borbás, Elda Calabrese, Laura Casini, Celina, Maria Emilov, Giovanna Fabretti, Francesca Guetta, Mikio Hasui, Lynn Jaanz, Osamu Jinguji, Agnieszka Konopka, Lady Yupiigold, Sybille Lampe, Lisa J Levasseur, Giacoma Lo Coco, Stjepko Mamic, Britt Merrylees, Vincenzo Messina, Elvio Miressi, Beatriz Moya, Päivyt Niemeläinen, Mirja Birgitta Nuutinen, Anja Stella Ólafsdóttir, Daniela Rebecchi, Elke Reis, Miriam Seville, Christina Steinwendtner, Gitana Vaicyte, Natasa Vladisavljevic, Boyan Yanev, Yalim Yildirim, Ziba Moasser



Sul sito ci sono pagine di approfondimento per ogni singolo artista



a cura di Joe Hansen e Cristina Madini

La mostra è aperta al pubblico 13 al 31 dicembre con orario 11:00-19:00





RossoCinabro

Via Raffaele Cadorna 28

00187 Roma Italia

info 06 60658125

Visitabile da lunedì a venerdì 11-19