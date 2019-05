LO SPETTACOLO DEL PROCESSO CREATIVO CHE SI NASCONDE DIETRO OGNI OPERA D’ARTE: TORNA IN ITALIA THE ORIGINAL DRAWING SHOW



A Monopoli, Roma e Torino vanno in scena i dieci episodi che raccontano l’arte come non l’avete mai vista



Torna in Italia “The Original Drawing Show”, lo spettacolo che dal 2007 mette in scena il processo creativo dietro la realizzazione di un’opera d’arte, celebrando in dieci episodi la passione e la gioia di esprimersi senza parlare.



“Tutto è partito dalla domanda ‘Perché i dipinti si possono ammirare solo nelle gallerie d’arte?’ e dal pensiero che l’essenza dell’arte è apprezzare il divertimento che si prova disegnando, esattamente come facevo da bambino” – racconta l’ideatore dello spettacolo, il direttore artistico coreano Kim Jinkyu. “Il messaggio è semplice: dal momento che la vita è più una serie di processi che di risultati finali, The Original Drawing Show si prefigge l’obiettivo di rivelare il processo di creazione di un dipinto e di condividere la gioia di mettere in atto questo processo con il pubblico.”



Lo spettacolo, primo nel suo genere, si articola in dieci episodi che raccontano la storia di un gruppo di alieni finiti per caso sulla Terra, i quali, non conoscendo la lingua parlata dagli esseri umani, utilizzeranno l’arte come efficace mezzo di comunicazione non verbale. Ogni episodio è una sorprendente sessione di disegno dal vivo, ognuna delle quali eseguita con una tecnica diversa: pittura con le dita e con i pennelli, disegno a carboncino, ma anche raggi di luce, giochi di ombre e gocce di colore nell’acqua, il tutto enfatizzato dall’illuminazione, dalle musiche e dai movimenti dei giovani attori sul palco. Dai paesaggi della tradizione orientale ai capolavori dell’Occidente, dal foto-realismo allo speed-painting, le opere si trasformano e prendono vita davanti agli occhi del pubblico, che non rimarrà semplice spettatore, ma diventerà esso stesso parte dello spettacolo.



The Original Drawing Show sarà in scena a Monopoli il 19 maggio alle ore 19.30 presso il Teatro Radar, in occasione della 22ma edizione del Festival Maggio all'Infanzia, con ingresso a pagamento (biglietti acquistabili da venerdì 3 maggio su www.vivaticket.it).



Replica gratuita (fino a esaurimento dei posti disponibili) a Roma il 21 maggio alle ore 19.00 presso l’Istituto Culturale Coreano di via Nomentana 12.



A Torino lo spettacolo sarà in scena il 23 maggio alle ore 20.30 presso il Teatro Piccolo Valdocco, inserito nel programma della 7ma edizione della Korea Week 2019, l’evento che dal 19 al 24 maggio porterà in città la tradizione e la cultura artistica della Repubblica di Corea (ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili).



Guarda il video promozionale:

https://youtu.be/wt48npTvLXw

