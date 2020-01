The Night Book, esposizione al MUEF ArtGallery

Dal 18 al 30 gennaio il MUEF ArtGallery ospita l’esposizione dal titolo “The Night Book”, itinerario fantastico e visionario attraverso le suggestioni della notte, restituite e interpretate dalle immagini fotografiche dei diversi artisti coinvolti. La notte viene dunque intesa come un libro di racconti intimi e forse segreti, come quello spazio e quel tempo in cui impressioni ed emozioni si fanno pensiero e immaginazione, intessono trame, e restituiscono storie, affabulazioni, sulla vita e sull’anima.

La notte è anche una metafora, è quella dimensione intima e profonda con cui ci si misura per capire la propria esistenza, il proprio essere qui e ora. Ecco perciò che in questa esposizione tante sono le immagini non rigorosamente “notturne”, ma che alla notte si concedono come mistero e confidenza, come preludio o epilogo di vicende e di visioni, come impreciso riferimento a precise sensazioni.

Il libro della notte è il libro di questi artisti, delle loro realtà e immaginazioni che si restituiscono vitali e visibili, delle loro sensibilità che navigano sullo scorrere dell’attimo e riescono a fermarlo nel suo effimero, eterno splendore, delle loro invenzioni che sono ritrovamenti fra le piccole e grandi circostanze del quotidiano dell’incompresa bellezza di un’intuizione.