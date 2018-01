The New Breed live all'Auditorium

The New Breed propongono un omaggio al percorso artistico di Flora Purim, cantante brasiliana famosa per le sue collaborazioni con Stan Getz, Hermeto Pascoal, Wayne Shorter, Chick Corea e Jaco Pastorius, una cantante che ha realizzato un ponte tra la musica brasiliana e quella afroamericana.

Alcuni brani del repertorio di Flora Purim risalenti agli anni ’70 e ‘80 sono stati rivisitati dai New Breed secondo le proprie inclinazioni artistiche, creando una musica che spazia da atmosfere fusion a quelle proprie del samba jazz e del jazz-rock, fuse insieme in un linguaggio musicale senza confini di generi.